Экономика

Укрепление позиций Псковской области как промышленного центра обсудили на заводе «АВАР»

Рабочая встреча с участием депутата Государственной Думы Александра Козловского, председателя совета директоров завода Дмитрия Мельникова, генерального директора предприятия Андрея Куликова и секретаря Псковского городского отделения «Единой России» Валерия Филимонова состоялась на заводе ПАО «АВАР» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении «Деловой России».

Фото здесь и далее: «Деловая Россия» в Псковской области

«Важно отметить, что Александр Козловский не только представляет регион в федеральном парламенте, но и активно участвует в развитии промышленности как секретарь регионального отделения "Единой России" и куратор Псковского отделения Союза машиностроителей России», - заметили в «Деловой России».

В ходе визита обсуждались вопросы развития производства, внедрения инновационных технологий и укрепления позиций региона как промышленного центра.

Руководство завода ознакомило Александра Козловского с текущими достижениями предприятия, рассказало о ключевых направлениях работы и планах по расширению производства. Особое внимание было уделено вопросам модернизации оборудования, развитию экспортного потенциала и подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей.

В рамках встречи отдельное внимание уделили развитию сотрудничества между региональным отделением «Деловой России», председателем которого является Дмитрий Мельников, и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Александр Козловский, возглавляющий Псковское региональное отделение РСПП, отметил важность объединения усилий деловых объединений для поддержки промышленных предприятий региона и повышения инвестиционной привлекательности Псковской области.

Стороны обсудили возможность проведения ряда совместных мероприятий между РСПП и «Деловой Россией», направленных на обмен опытом, развитие деловых связей и продвижение лучших практик в промышленности и предпринимательстве. Такой формат взаимодействия уже доказал свою эффективность на федеральном уровне и способствует формированию благоприятной среды для бизнеса, уточнили в отделении.

Встреча на заводе «АВАР» стала очередным шагом к укреплению партнерства между промышленниками, предпринимателями и органами государственной власти. Совместные инициативы РСПП и «Деловой России» открывают новые возможности для развития регионального бизнеса, реализации инвестиционных проектов и повышения конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке, заключили в отделении «Деловой России».