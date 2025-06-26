Николай Козловский: Великие Луки сохраняют стабильное положение в ведущих секторах экономики

Глава города Великие Луки Николай Козловский в своём еженедельном видеообращении рассказал о социально-экономическом развитии города Великие Луки в 2025 году.
«Согласно данным статистики, объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами великолукских предприятий за январь-апрель текущего года составил 55 миллиардов 595 миллионов рублей. Данный показатель вырос более чем на 19% к аналогичному периоду 2024 года. По обрабатывающим производствам этот показатель вырос на 7 %к январю-апрелю прошлого года», - начал свое обращение Николай Козловский.
По его словам, оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период составил 67 миллиардов 671 миллион рублей. Рост по данному показателю составил 18,3% по сравнению с прошлым годом.
В разрезе основных отраслей экономики Николай Козловский назвал следующие показатели оборота организаций:
- По обрабатывающим производствам оборот за январь-апрель 2025 вырос на 15,8% по отношению к январю-апрелю 2024 года.
- Показатель потребления электрической энергии, газа и пара за четыре месяца текущего года превысил данные января-апреля 2024 года на 6,5%.
- Оборот оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов за четыре месяца 2025 года вырос на более чем на 6% по отношению к январю-апрелю прошлого года.
- За отчётный период 2025 года введено в эксплуатацию 35 жилых домов, из которых два многоквартирных жилых дома на 80 квартир и 33 индивидуальных жилых дома с общей площадью жилых помещений более восьми с половиной тысяч квадратных метров.
- Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям за отчётный период нынешнего года по сальдированному финансовому результату, то есть прибыль минус убытки, составил 4 миллиарда 262 миллиона рублей прибыли.
- Средняя номинальная начисленная заработная плата на начало апреля 2025 года составила 70 100 сто рублей, что на 24,7% больше данных четырех месяцев прошлого года.
- Численность безработных по состоянию на 30 апреля 2025 года составила 69 человек. Уровень регистрируемой безработицы равен 0,14%.
«В целом за рассматриваемый период 2025 года экономическая ситуация в городе Великие Луки характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики. Судя по официальным данным, Великие Луки уверенно начали год, с положительной динамикой в ключевых сферах жизнедеятельности. Это результат системной, ответственной работы на всех уровнях – от промышленных предприятий, муниципальных учреждений и организаций до городской власти. Я убеждён, что если мы продолжим двигаться вперёд такими же темпами, слаженно и планомерно, с вниманием к людям, стремлением улучшить их жизнь и стабильно развивать свой город, мы не только сохраним достигнутое, но и приумножим успехи, сделав Великие Луки ещё сильнее, современнее и комфортнее для жизни», - заключил Николай Козловский.