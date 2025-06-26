Экономика

Николай Козловский: Великие Луки сохраняют стабильное положение в ведущих секторах экономики

Глава города Великие Луки Николай Козловский в своём еженедельном видеообращении рассказал о социально-экономическом развитии города Великие Луки в 2025 году.

«Согласно данным статистики, объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами великолукских предприятий за январь-апрель текущего года составил 55 миллиардов 595 миллионов рублей. Данный показатель вырос более чем на 19% к аналогичному периоду 2024 года. По обрабатывающим производствам этот показатель вырос на 7 %к январю-апрелю прошлого года», - начал свое обращение Николай Козловский.

По его словам, оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период составил 67 миллиардов 671 миллион рублей. Рост по данному показателю составил 18,3% по сравнению с прошлым годом.

В разрезе основных отраслей экономики Николай Козловский назвал следующие показатели оборота организаций:

По обрабатывающим производствам оборот за январь-апрель 2025 вырос на 15,8% по отношению к январю-апрелю 2024 года.

Показатель потребления электрической энергии, газа и пара за четыре месяца текущего года превысил данные января-апреля 2024 года на 6,5%.

Оборот оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов за четыре месяца 2025 года вырос на более чем на 6% по отношению к январю-апрелю прошлого года.

За отчётный период 2025 года введено в эксплуатацию 35 жилых домов, из которых два многоквартирных жилых дома на 80 квартир и 33 индивидуальных жилых дома с общей площадью жилых помещений более восьми с половиной тысяч квадратных метров.

Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям за отчётный период нынешнего года по сальдированному финансовому результату, то есть прибыль минус убытки, составил 4 миллиарда 262 миллиона рублей прибыли.

Средняя номинальная начисленная заработная плата на начало апреля 2025 года составила 70 100 сто рублей, что на 24,7% больше данных четырех месяцев прошлого года.

Численность безработных по состоянию на 30 апреля 2025 года составила 69 человек. Уровень регистрируемой безработицы равен 0,14%.