Экономика

Александр Козловский: Завод ЗЭТО внедрил ИИ в работу конструкторского бюро

Великолукский завод ЗЭТО интегрировал искусственный интеллект в работу конструкторского бюро, что заслуживает признания. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Год назад на форуме "Инженеры будущего" мы обсуждали с молодежью внедрение искусственного интеллекта в нашу жизнь. В этом году мне было особенно интересно узнать, как изменилось отношение специалистов к ИИ, как они применяют его на практике. Представитель Псковского реготделения Союзмаша России рассказал участникам форума о внедрении искусственного интеллекта на предприятиях региона. Отдельно выделю Великолукский завод "ЗЭТО" – одно из тех предприятий, где команда уже интегрировала ИИ в работу конструкторского бюро. Сейчас команда завода сосредоточена на обеспечении безопасного использования технологий. Подход ЗЭТО заслуживает признания: это не просто "проба пера", а полноценная технологическая трансформация, сравнимая с инициативами крупных отечественных производств. Поздравляю их с этим достижением», - сказал Александр Козловский.

Он выразил надежду на новую встречу с ребятами в следующем году для подведения очередных итогов.

Депутат также отметил, что сегодня развитие искусственного интеллекта в России регулируется Национальной стратегией до 2030 года. В её рамках создаётся инфраструктура, внедряются образовательные и этические стандарты. С 2025 года ИИ вошёл в нацпрограмму «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«При этом законодательство пока не поспевает за технологией: понятие "нейросеть" в законах РФ не определено, а единого нормативного акта, регулирующего работу ИИ, не существует. Отдельные аспекты регулируются ГОСТами — в том числе в таких сферах, как образование, здравоохранение и строительство. Особого внимания требуют вопросы авторства и ответственности. Кто владеет правами на продукт, созданный нейросетью, и кто отвечает за ошибки? Сегодня это серые зоны. Именно над их правовым оформлением предстоит серьёзно поработать — и на уровне экспертного сообщества, и в Государственной Думе», - добавил Александр Козловский.