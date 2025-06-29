Экономика

Реготделение «Деловой России» и ТПП Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Союзом «Торгово-промышленная палата Псковской области» и Псковским региональным отделением «Деловой России» подписали 1 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении «Деловой России».

Фото: Псковское региональное отделение «Деловой России» / «ВКонтакте»

Документ скрепили своими подписями президент ТПП Псковской области Владимир Зубов и председатель отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников.

«Что это значит для предпринимателей Псковской области? Во-первых, теперь у нас появится ещё больше совместных мероприятий: форумы, семинары, конференции, где можно не только обменяться опытом, но и найти новых партнёров, получить ценные консультации и услышать мнение экспертов. Во-вторых, мы объединяем усилия для создания благоприятной среды для бизнеса. Это касается не только экономики, но и технологий, социальной и даже политической атмосферы региона», - отметили в региональном отделении.



Также планируется помогать компаниям и предпринимателям в вопросах взаимодействия с органами власти всех уровней.

«Вместе мы сможем эффективнее доносить интересы бизнеса и находить решения для актуальных задач. Нас ждёт активный обмен информацией: о законах, экономических тенденциях, новых возможностях и инициативах. Это соглашение — не просто формальность, а реальный шаг к объединению усилий ради развития предпринимательства в Псковской области. Впереди — новые проекты, интересные события и, конечно, успехи наших участников!» - добавили в «Деловой России».