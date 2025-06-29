Экономика

Когда в паре могут банкротить обоих супругов, рассказала арбитражный управляющий

Если в паре один из супругов решает вступать в процедуру банкротства, второго супруга могут начать банкротить в случае активности кредитора, рассказала арбитражная управляющая Ульяна Михайлова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Сегодня Верховный суд пытается все аспекты по банкротству в паре в матрицу какую-то вложить. Но уже сейчас надо обратить внимание: будет ли затронуто имущество второго супруга, зависит от активности кредиторов», - сказала Ульяна Михайлова.

Гостья студии уточнила: следует понимать, что если в паре был взят долг на общие нужды и кредитор начинает банкротить одного из пары, то долг могут признать совместным. Тогда с большей вероятностью начнут банкротить другого супруга.

«Это делается для того, чтобы обратить половину долга на личное имущество второго супруга», - пояснила арбитражная управляющая.