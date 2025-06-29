Экономика

Набиуллина ответила на вопрос о снижении ключевой ставки в июле

Банк России не гарантирует снижения ключевой ставки в июле, будет следить за поступающими данными, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Любое решение не гарантированно, в том числе и что будет обязательно снижение ставки. Все будет зависеть от того, какие данные к этому времени поступят», - сказала она во время пресс-конференции на полях Финансового конгресса Банка России.

При этом снижение ключевой ставки в июне предотвратило нарастание жесткости денежно-кредитных условий (ДКУ), пишет РИА Новости.

«На что я бы хотела обратить внимание. Это то, что вот это снижение ключевой ставки на 1% предотвратило нарастание жесткости денежно-кредитных условий», - сказала она во время пресс-конференции на Финансовом конгрессе ЦБ.

ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.