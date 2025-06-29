Экономика

В каких случаях можно банкротить умершего человека, объяснили псковичам

В каких случаях можно банкротить умершего человека, объяснила арбитражная управляющая Ульяна Михайлова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Может быть, это покажется немного кощунственным, но в процедуре банкротства есть такое понятие, как банкротство умершего человека. Когда человек умер, но имел перед собой установленные суммы кредитных обязательств, были судебные решения, есть судебные листы, все эти документы находятся в службе судебных приставов, они были своевременно отправлены по инициативе кредитора или наследника, то можно начать процедуру банкротства умершего», - рассказала Ульяна Михайлова.

Наследникам это необходимо, поскольку пока не произошло гашение, они не могут вступить в наследство.

«Банкротство и точка» - это программа, в которой эксперты-практики раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.