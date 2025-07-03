Экономика

«Банкротство и точка»: Обзор судебной практики дел о банкротстве физических лиц. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Банкротство и точка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 июля.

Ведущий Константин Калиниченко разобрал с арбитражным управляющим Ульяной Михайловой обзор судебной практики по делам о банкротстве граждан, подготовленный Президиумом Верховного Суда РФ 18 июня.

«Банкротство и точка» - это программа, в которой эксперты-практики раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.