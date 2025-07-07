Экономика

Доходная часть областного бюджета за 2024 год исполнена на 102%

Итоги выполнения прошлогодних расходных обязательств и объём поступивших в региональную казну доходов стали предметом парламентского обсуждения. На июльской сессии депутаты приняли закон «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета за 2024 год», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Доходная часть областного бюджета за 2024 год исполнена на 102%. При утверждённых годовых значениях 61 млрд 802 млн 872 тысячи рублей фактически поступило 63 млрд 60 млн 419,2 тысяч рублей.

В структуре налоговых поступлений наибольший объём (34,7%) приходится на налог на доходы физических лиц, 18,1% - налога на прибыль, 25,3% - акцизы. Необходимо отметить, что рост поступлений от НДФЛ к 2023 году составил 21%.

План поступлений по группе «Безвозмездные поступления» исполнен на 98,8%, что составляет 27 млрд 587 млн 585,7 тысяч рублей. Из федерального бюджета сверх первоначально утверждённых показателей поступило более 293,5 млн рублей.

По структуре расходов областной бюджет, сформированный на основании 25 государственных программ, имел чётко выраженную социальную направленность. Расходы исполнены в сумме 61 млрд 901 млн 689 тысяч рублей, что составляет 96,1% к расходам, утверждённым в законе об областном бюджете на 2024 год, и 96,3% к уточнённой бюджетной росписи. Процент исполнения расходных обязательств по госпрограммам «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка граждан», Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики» составляет 99% и более.

Государственный долг Псковской области, на 100% состоящий из бюджетных кредитов, уменьшился на 1 млрд 868 млн 525,7 тысяч рублей, составив на 1 января 2025 года 18 млрд 900 млн 520 тысяч рублей.