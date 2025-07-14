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Экономика

С Псковской области списали 2,2 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам

14.07.2025 10:49|ПсковКомментариев: 0

2,2 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам списали с Псковской области, сообщили в официальном Telegram-канале региона. 

Ряд российских регионов получили возможность списания в 2025 году до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 42,7 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Размер списания будет соответствовать объёму средств, направленных этими регионами на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населённых пунктов, реализацию новых инвестпроектов, а также на докапитализацию фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций и поддержку компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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