Экономика

Всемирный банк заявил о сохранении РФ позиции четвертой экономики мира в 2024 году

Согласно результатам 2024 года, Россия сохранила позицию четвертой экономики мира.

Мировой ВВП России в номинальном выражении увеличился на 6,1%, до $197,4 трлн. При этом объем экономики РФ достиг $6,92 трлн, что на 5,8% больше по сравнению с прошлым годом. На пятом месте держится Япония. Ее ВВП за год вырос до $6,4 трлн. Разрыв между государствами увеличился в два раза, до $514 млрд.

По оценке Всемирного банка, лидерами стали Китай ($38,2 трлн), США ($29,2 трлн) и Индия ($16,2 трлн). В топ-10 вошли Германия ($6 трлн), Бразилия ($4,7 трлн), Индонезия ($4,7 трлн), Франция ($4,2 трлн) и Великобритания ($4,2 трлн), сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.