Экономика

Псковская область заняла 1 место в СЗФО по выпуску продукции обрабатывающих производств

Псковская область заняла 1 место в СЗФО по росту выпуска продукции на обрабатывающих производствах и 2 место по индексу промышленного производства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Индекс промышленного производства за первое полугодие 2025 года составил 105,9% к соответствующему периоду 2024 года. В целом по стране этот показатель остался на уровне 101,3%.

Самый лучший показатель у региона в сфере обрабатывающих производств – 109,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года самые большие показатели у производства мебели, производства электротехнического оборудования, производства машин.