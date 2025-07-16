Экономика

Аркадий Мурылев: Цены на услуги в строительной отрасти выросли в два раза в Псковской области

В весенний и летний сезоны строительный бизнес всегда пользуется большим спросом, но он столкнулся с рядом сложностей. Об этом уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев рассказал в эфире авторской передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

Ведущая программы Любовь Кузнецова напомнила, что число желающих получить ипотеку в Псковской области упало в два раза. В связи с этим строительный бизнес оказался в нестабильном положении, наряду с экономической ситуацией в целом. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что в сезонный период строительная отрасль испытывает сложности с кадровыми ресурсами, на что влияет и миграционная политика.

«Сейчас труд мигрантов очень высоко оценивают, но непросто найти бригады, которые быстро сделают работу, потому что на них большой спрос. Вроде и хорошо, что им много платят, но они все равно не могут выполнить тот объем, который нужен рынку. Люди готовы платить, поэтому цены на услуги в строительной отрасли выросли в Псковской области в два раза по сравнению с прошлым годом», – отметил Аркадий Мурылев.

Уполномоченный по правам предпринимателей в регионе дополнил, что санкции в свое время также влияли на бизнес-сферу: как на предпринимателей, так и на потребителей.

«Люди так устроены: привыкать к любым условиям. Наши бизнесмены пытаются пройти на рынки окольными путями. Как наши туристы, которые летают в Европу через Стамбул, так и бизнес работает», – рассказал Аркадий Мурылев.

От появления последних пакетов санкций российскому бизнесу хуже не становится, заключил бизнес-омбудсмен.