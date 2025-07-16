Экономика

Аркадий Мурылев принял участие в мероприятии «Русского Делового Общества»

Участие в церемонии «Голос малого бизнеса», организованной «Русским Деловым Обществом» принял уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото здесь и далее: Аркадий Мурылев

В церемонии приняли участие предприниматели из разных регионов России, а также эксперты и государственные деятели. Координатор РДО Екатерина Лебедева была модератором встречи, а среди спикеров были Директор по взаимодействию с органами власти АО «Корпорация ИнФинТех» Никита Донцов и директор по развитию дистрибуции RC Group Егор Патов.

Одним из ключевых событий мероприятия стало учреждение института омбудсменов РДО – важного этапа в развитии делового сообщества. Как отметила основатель РДО, генеральный директор корпорации «ИнФинТех» и CEO RC Group Мария Михайлова, новая структура призвана объединить лидеров малого бизнеса в регионах, создав платформу взаимопомощи и защиты интересов предпринимателей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев отметил, что работа такого масштаба требует значительных усилий от активных бизнесменов. Он выразил уверенность, что при помощи РДО механизм института бизнес-омбудсмена получит новый импульс для развития.

Завершилось мероприятие вручением наград активным участникам РДО и представителям нового института омбудсменов. Участники отметили, что консолидация усилий бизнеса по отраслям и регионам – ключевой шаг к устойчивым переменам в деловой среде.

19 июля Аркадий Мурылев принял участия в качестве почетного гостя на «Итоги года» 2025 RC Group. Насыщенная программа включала выступление основателей и сотрудников компании, стенды проектов, многочисленные активности.