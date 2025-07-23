Экономика

Банки подняли реальные ставки по кредитам несмотря на снижение ключевой

Крупнейшие банки повысили реальные ставки по потребительским ссудам, несмотря на снижение основного показателя ЦБ, следует из данных с сайтов кредитных организаций. У шести из десяти ведущих игроков рынка выросла полная стоимость кредита (ПСК) — в среднем на 1 п.п. Теперь новые займы выдаются в среднем под 35% годовых.



При этом у половины банков снизилась нижняя граница ПСК — до 26,4%. Но верхняя граница ПСК, которую назначают более рискованным заемщикам, напротив, выросла почти на 2,5 п.п. и достигла 43%.



Это объясняется тем, что банки ужесточают политику выбора заемщиков. С марта только 22–24% заявок на потребкредиты одобряются — остальные получают отказ. Это значит, что банки выбирают самых надежных клиентов — с хорошей кредитной историей, стабильным доходом и без просрочек по старым ссудам. Чаще всего более выгодные условия получают зарплатные клиенты, пишут «Известия».



ПСК — это не только процент по кредиту, но и все сопутствующие расходы: страховки, комиссии за обслуживание, ведение счета, выпуск карты и другие услуги. Именно этот показатель отражает реальную стоимость ссуды для заемщика.