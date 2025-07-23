Экономика

Игорь Савицкий: Чтоб люди хорошо работали, они должны быть платежеспособными

Хорошей производительности на производствах можно добиться только создав людям комфортные условия для жизни. Такое мнение озвучил директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий в эфире программы «Люди труда» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Раньше на заводы шли потому что жилье давали. Я, например, получить не мог. Конечно была очередь. Стоит сказать, что нужно было работать всё-таки более или менее и тогда давали жилье», - сообщил Игорь Савицкий.

Он подчеркнул, что для специалистов необходима инвестиционная составляющая.

«Для повышения производительности труда не хватает инвестиционной составляющей. Нет нормальной ипотеки. 20%, вы с ума сошли? Это же кабала. А люди должны быть в квартирах, с машинами, в кредитах и на работе. Вот он рецепт повышения производительности. Тогда всё будет хорошо. Человек должен быть платежеспособным», - сказал предприниматель.