Экономика

«Смертность» бизнеса в 1,5 раза превысила его «рождаемость» в 2025 году

С января по июнь 2025-го в РФ открылось около 95 тысяч юрлиц, а закрылось почти в 1,5 раза больше — 141 тысяча. В последний раз бизнес прекращал работу быстрее, чем создавался, три года назад — когда на страну наложили санкции и иностранные игроки массово покидали рынок.

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Чаще всего закрывались компании в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности. Эти сферы наиболее чувствительны к росту издержек и снижению спроса, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Также некоторые зарубежные компании, объявившие об уходе с российского рынка еще в 2022-м, только сейчас приступают к ликвидации юрлиц — например, H&M.

Снижается и число автодилеров, которые страдают от нестабильных поставок, ограниченного ассортимента, низкого спроса и высоких расходов на импорт. По оценкам аналитиков, до конца года может закрыться каждый пятый автосалон, пишут «Известия».

«Рост «смертности бизнеса» в этом году связан с рядом факторов. Прежде всего — большая стоимость кредитов из-за высокой ключевой ставки (в июне она составляла 21%), что ограничивает оборотные средства бизнеса», — объяснил аналитик.

Также усилился фискальный контроль: расширились требования к маркировке, выросли штрафы (например, за утечку персональных данных или перевозку грузов) и налог на прибыль — с 20 до 25%, добавил Чернов. Кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ активизировала зачистку «спящих» и неактивных юрлиц, что дополнительно увеличило число закрытий.

