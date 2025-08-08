Экономика

«Молочный хуторок» в Печорском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ

«Молочный хуторок» - это ферма в Печорском районе, недалеко от деревни Иваново Болото.

Владельцы хозяйства — Андрей и Мария Ковальские. Всего два года назад семья переехала в наш регион из Волгоградской области. За этот относительно небольшой промежуток времени поле с одиноким сараем посередине превратилось в огромное хозяйство, где есть коровник, цех по производству молочной продукции, пастбища и, конечно же, коровы - красивые, добрые и дающие вкусное молоко.

А в этом году фермеры выиграли грант «Агростартап», благодаря которому в хозяйстве появился трактор и другая сельхозтехника.

Подробности о жизни на ферме «Молочный хуторок» смотрите в фоторепортаже Андрея Николаева.