Экономика

Меньше 15% псковичей зарабатывают выше среднего показателя по России

Псковская область заняла 72 место в рейтинге российских регионов по доле работающих с высокой зарплатой, свидетельствует исследование РИА Новости.

По данным исследования, в Псковской области доля работников с зарплатой выше среднего по стране составила 14,4%. Доля работников с зарплатой выше двух средних по стране - 1,4%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

5 место - Ненецкий автономный округ;

8 место - Санкт-Петербург;

10 место - Мурманская область;

15 место - Ленинградская область;

33 место - Архангельская область;

40 место - Республика Карелия;

43 место - Вологодская область;

48 место - Новгородская область;

55 место - Калининградская область.

Ситуация на рынке труда в 2024-2025 годах складывается для соискателей в целом благоприятно. Кадровый дефицит сохраняется, что поддерживает высокую конкуренцию между работодателями, стимулируя рост зарплат. В 2024 году средняя зарплата в России составила 88 тысяч рублей, что на 18,3% больше, чем в 2023 году. В апреле 2025 года средняя зарплата составила уже 97,4 тысячи рублей, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 15,3% в номинальном выражении. При этом уровень безработицы в июне 2025 года находился на исторически низком уровне в 2,2%.