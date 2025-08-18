Экономика

Закупочная цена псковского картофеля составила 12 рублей за килограмм

Закупочная цена псковского картофеля составляет 12 рублей за килограмм. Об этом министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Парадоксально. Мы говорим, что у нас плохой урожай картофеля, сейчас цена картофеля оптом 12 тысяч рублей за тонну, 12 рублей за килограмм. В магазинах цена 60-70 рублей за килограмм. Почему такая цена? Юг немного задержался, середина России урожай поставила вовремя. У нас избыток раннего картофеля. В целом не будет большой цены на картофель, она останется, какая есть», — сказал Николай Романов.

При этом на некоторых рынках Псковской области цена на картофель достигает 120 рублей за килограмм, добавил гость студии.