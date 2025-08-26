Экономика

«Посадили в классах цветы»: как педагог из Себежского района стала фермером

В следующем году начинающий аграрий из Себежского района Мария Мельник планирует получить свой первый урожай смородины. А собрать ягоду быстро и с минимумом потерь позволит специальный комбайн, приобретенный на средства гранта.

О том, как учитель начальных классов выучилась на фермера и стала заниматься выращиванием цветов и ягод, а также как развитию крестьянско-фермерского хозяйства способствуют меры господдержки, узнала Псковская Лента Новостей.

Тюльпаны к 8 марта

Мария Мельник - в недавнем прошлом учитель начальных классов, а сейчас - начинающий фермер и победитель грантового конкурса «Агростартап». Господдержка нужна ей для развития нового направления деятельности - выращивания черной смородины.

Несмотря на многолетнюю работу в школе, труд на земле Марии Мельник знаком. «Я родилась в деревне, мой отец работал механизатором. И с мужем мы тоже всю жизнь прожили в сельской местности, держали скот: у нас были корова, конь, овцы. В 90-е годы по распределению его направили в Пушкиногорский район, и он меня туда забрал. Муж по профессии ветврач. Я работала учителем начальных классов, потом директором начальной школы. Мы прожили там 13 лет», - вспоминает фермер.

Когда в двухтысячных годах начали расформироваться колхозы, а школы - закрываться, семья задумалась о переезде. «Мы решили перебраться в Себежский район к родственникам. На жилье в городе денег не хватило, но мы накопили на домик в деревне Кицково. Здесь очень красивые озёрные места», - говорит Мария Мельник.

На новом месте женщина снова устроилась учителем в местную школу-интернат. А вот для мужа работы по специальности не нашлось. «Как раз в это время закрывают нашу общеобразовательную школу в Кицково. И муж говорит: «Давай приобретем это здание». Так как работы нет, он решил открыть свое производство по изготовлению мебели», - рассказала фермер.

Часть помещений в новом приобретении пустовала, и у Марии возникла мысль заняться цветоводством. «Решили посадить в классах цветы», - вспоминает она.

По ее словам, «первый опыт был очень плачевный». «Оказалось, цветы - как дети: есть ранние, средние и поздние. Когда технологию изучили, школьные помещения стали нашим подсобным хозяйством, и мы начали заниматься выгонкой тюльпана к 8 марта. Посадили в один класс ранние тюльпаны, в другой класс - средние, в третий - поздние. Потом поняли, что поздние тюльпаны надо высаживать раньше, чтобы они вовремя зацвели, а ранние - позже. Чтобы свеженький тюльпанчик был к 8 марта», - говорит фермер.

На участке была построена теплица, объемы производства постепенно увеличивались. К семейному делу присоединились дочь с зятем. «Теперь мы выращиваем 120 тысяч тюльпанов к 8 марта, и 3 га плодоносящего сада, которые посадили дети», - говорит Мария.

«Сажайте смородину!»

А в прошлом году родственники - фермеры из Псковского района Александр и Галина Кривенковы подкинули идею - выращивать черную смородину. «Они не первый год выращивают ягоду на своем участке. И нам советовали: сажайте, не бойтесь, пробуйте. Тем более, на начальном этапе можно получить существенную поддержку от государства. Галина участвовала в конкурсе «Агростартап» и получила грант на приобретение техники, в том числе, специального комбайна для сбора ягод. Без него было бы очень сложно собирать смородину», - добавляет Мария Мельник.

И уже в прошлом году фермеры посадили на 5 гектарах первые кусты черной смородины. А педагог Мария Александровна пошла учиться. В первую открывшуюся в Псковской области школу фермера.

«Я уже 6 лет как на пенсии по выслуге лет. Говорю: давайте попробуем. Написала сочинение, и меня взяли в Школу фермера. Я очень довольна была!» - вспоминает она.

Школа фермера - это совместный проект правительства Псковской области, Великолукской сельхозакадемии и регионального филиала Россельхозбанка. Обучение началось в сентябре прошлого года и длилось 2,5 месяца. По итогам его 18 человек защитили свои бизнес-планы и получили дипломы гособразца о профессиональной переподготовке.

По словам Марии Мельник, учиться было очень интересно: «Столько знакомств! Мы узнали, кто чем занимается. Очень много было выездных мероприятий: смотрели хозяйства, учились, набирались опыта».

А после окончания обучения дипломированный фермер решила подать заявку на получение гранта. «Конечно, очень тяжело было с документацией, так как не сильно подкована в этом. Но помогли родственники, особенно Светлана Мельник и моя дочь Алина, она ученый агроном, окончила Великолукскую сельхозакадемию. И, конечно, огромную помощь в подготовке бизнес-плана нам оказала директор Центра компетенций Полина Евгеньевна Золина. Хорошо, что есть такие люди, которые переживают за каждого фермера и готовы помочь в любое время. Мы все очень волновались, но у нас все получилось!» - отмечает Мария.

Помощь на начальном этапе

Средства гранта нужны были для приобретения техники. «И на днях мы ее получили. Это новый трактор «Белорус», опрыскиватель и полурядный комбайн для уборки смородины. У наших родных из Псковского района такой же. Только у них польский, а у нас российского производства. Он предназначен не только для черной смородины, но и для других ягод. Мы очень довольны!» - подчеркивает женщина.

Тем более, и погода в этом году была настоящим испытанием на прочность: «Это так кажется, что посадил и забыл. А этим летом у нас залило все поля. Сначала не въехать было. Потом все заросло так, что мы три недели по шесть человек руками с пяти утра до одиннадцати пололи эту смородину - 5 гектаров плюс еще питомник. Но мы это сделали!»

Теперь фермеры спокойно могут работать, чтобы следующим летом собирать первый урожай смородины. Его с нетерпением ждут не только сами фермеры, но и покупатели. «Эта ягода очень востребована. Уже спрашивают о ней. Нашу смородину готовы покупать и в Идрице, и в Пскове. То есть со сбытом проблем не будет. Главное - чтобы погода не преподносила таких сюрпризов», - отмечает фермер.

Планы на ближайшее время - работать и добиваться успехов.

«Думаю, что у нас все получится. Тем более, с новой техникой. Если бы не было гранта, мы, наверное, не стали сажать смородину. Потому что вручную ее собирать - это одни затраты. Не каждый сможет справиться своими силами. Спасибо, что есть такие программы, которые действительно помогают фермерам на начальном этапе», - уверена Мария Мельник.

«Агростартап» - хорошая возможность для фермеров получить поддержку. В этом году в Псковской области на финансирование грантов «Агростартап» направлено 47 млн рублей. Всего в регионе с 2019 по 2024 год гранты на общую сумму 123,5 млн рублей получили 33 крестьянских (фермерских) хозяйства.

Светлана Синцова

Фото из личного архива Марии Мельник