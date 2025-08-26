Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
День картофельного поля
выгодные условия кредитования бизнеса
вкусно и полезно плавленый сыр
инфографика регистрируем ТОС
Псков летние террасы
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
Чем трактор лучше ламборджини
нацпроект «Молодёжь и дети»
Задержание ректора ПсковГУ
о работе профсоюзных здравниц
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Экономика 26.08.2025 09:400 «Дневной дозор»: Нужно ли ограничить наценку на социально значимые товары? 26.08.2025 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Есть ли у Псковской области шанс на технологическое лидерство? 26.08.2025 11:460 Александр Козловский поддержал идею о прямых трансляциях с производственных площадок 26.08.2025 11:070 «Посадили в классах цветы»: как педагог из Себежского района стала фермером 26.08.2025 10:410 В России подешевели капуста, картофель и морковь 26.08.2025 09:400 «Дневной дозор»: Нужно ли ограничить наценку на социально значимые товары?
 
 
 
Самое популярное 24.08.2025 09:207 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 19.08.2025 21:030 Мисс Вселенная Оксана Федорова выступит в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

«Посадили в классах цветы»: как педагог из Себежского района стала фермером

26.08.2025 11:07|ПсковКомментариев: 0

В следующем году начинающий аграрий из Себежского района Мария Мельник планирует получить свой первый урожай смородины. А собрать ягоду быстро и с минимумом потерь позволит специальный комбайн, приобретенный на средства гранта.

О том, как учитель начальных классов выучилась на фермера и стала заниматься выращиванием цветов и ягод, а также как развитию крестьянско-фермерского хозяйства способствуют меры господдержки, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Тюльпаны к 8 марта

Мария Мельник - в недавнем прошлом учитель начальных классов, а сейчас - начинающий фермер и победитель грантового конкурса «Агростартап». Господдержка нужна ей для развития нового направления деятельности - выращивания черной смородины.

Несмотря на многолетнюю работу в школе, труд на земле Марии Мельник знаком. «Я родилась в деревне, мой отец работал механизатором. И с мужем мы тоже всю жизнь прожили в сельской местности, держали скот: у нас были корова, конь, овцы. В 90-е годы по распределению его направили в Пушкиногорский район, и он меня туда забрал. Муж по профессии ветврач. Я работала учителем начальных классов, потом директором начальной школы. Мы прожили там 13 лет», - вспоминает фермер.

Когда в двухтысячных годах начали расформироваться колхозы, а школы - закрываться, семья задумалась о переезде. «Мы решили перебраться в Себежский район к родственникам. На жилье в городе денег не хватило, но мы накопили на домик в деревне Кицково. Здесь очень красивые озёрные места», - говорит Мария Мельник.

На новом месте женщина снова устроилась учителем в местную школу-интернат. А вот для мужа работы по специальности не нашлось. «Как раз в это время закрывают нашу общеобразовательную школу в Кицково. И муж говорит: «Давай приобретем это здание». Так как работы нет, он решил открыть свое производство по изготовлению мебели», - рассказала фермер.

Часть помещений в новом приобретении пустовала, и у Марии возникла мысль заняться цветоводством. «Решили посадить в классах цветы», - вспоминает она.

По ее словам, «первый опыт был очень плачевный». «Оказалось, цветы - как дети: есть ранние, средние и поздние. Когда технологию изучили, школьные помещения стали нашим подсобным хозяйством, и мы начали заниматься выгонкой тюльпана к 8 марта. Посадили в один класс ранние тюльпаны, в другой класс - средние, в третий - поздние. Потом поняли, что поздние тюльпаны надо высаживать раньше, чтобы они вовремя зацвели, а ранние - позже. Чтобы свеженький тюльпанчик был к 8 марта», - говорит фермер.

На участке была построена теплица, объемы производства постепенно увеличивались. К семейному делу присоединились дочь с зятем. «Теперь мы выращиваем 120 тысяч тюльпанов к 8 марта, и 3 га плодоносящего сада, которые посадили дети», - говорит Мария.

«Сажайте смородину!»

А в прошлом году родственники - фермеры из Псковского района Александр и Галина Кривенковы подкинули идею - выращивать черную смородину. «Они не первый год выращивают ягоду на своем участке. И нам советовали: сажайте, не бойтесь, пробуйте. Тем более, на начальном этапе можно получить существенную поддержку от государства. Галина участвовала в конкурсе «Агростартап» и получила грант на приобретение техники, в том числе, специального комбайна для сбора ягод. Без него было бы очень сложно собирать смородину», - добавляет Мария Мельник.

И уже в прошлом году фермеры посадили на 5 гектарах первые кусты черной смородины. А педагог Мария Александровна пошла учиться. В первую открывшуюся в Псковской области школу фермера.

«Я уже 6 лет как на пенсии по выслуге лет. Говорю: давайте попробуем. Написала сочинение, и меня взяли в Школу фермера. Я очень довольна была!» - вспоминает она.

Школа фермера - это совместный проект правительства Псковской области, Великолукской сельхозакадемии и регионального филиала Россельхозбанка. Обучение началось в сентябре прошлого года и длилось 2,5 месяца. По итогам его 18 человек защитили свои бизнес-планы и получили дипломы гособразца о профессиональной переподготовке.

По словам Марии Мельник, учиться было очень интересно: «Столько знакомств! Мы узнали, кто чем занимается. Очень много было выездных мероприятий: смотрели хозяйства, учились, набирались опыта».

А после окончания обучения дипломированный фермер решила подать заявку на получение гранта. «Конечно, очень тяжело было с документацией, так как не сильно подкована в этом. Но помогли родственники, особенно Светлана Мельник и моя дочь Алина, она ученый агроном, окончила Великолукскую сельхозакадемию. И, конечно, огромную помощь в подготовке бизнес-плана нам оказала директор Центра компетенций Полина Евгеньевна Золина. Хорошо, что есть такие люди, которые переживают за каждого фермера и готовы помочь в любое время. Мы все очень волновались, но у нас все получилось!» - отмечает Мария.

Помощь на начальном этапе

Средства гранта нужны были для приобретения техники. «И на днях мы ее получили. Это новый трактор «Белорус», опрыскиватель и полурядный комбайн для уборки смородины. У наших родных из Псковского района такой же. Только у них польский, а у нас российского производства. Он предназначен не только для черной смородины, но и для других ягод. Мы очень довольны!» - подчеркивает женщина.

Тем более, и погода в этом году была настоящим испытанием на прочность: «Это так кажется, что посадил и забыл. А этим летом у нас залило все поля. Сначала не въехать было. Потом все заросло так, что мы три недели по шесть человек руками с пяти утра до одиннадцати пололи эту смородину - 5 гектаров плюс еще питомник. Но мы это сделали!»

Теперь фермеры спокойно могут работать, чтобы следующим летом собирать первый урожай смородины. Его с нетерпением ждут не только сами фермеры, но и покупатели. «Эта ягода очень востребована. Уже спрашивают о ней. Нашу смородину готовы покупать и в Идрице, и в Пскове. То есть со сбытом проблем не будет. Главное - чтобы погода не преподносила таких сюрпризов», - отмечает фермер.

Планы на ближайшее время - работать и добиваться успехов.

«Думаю, что у нас все получится. Тем более, с новой техникой. Если бы не было гранта, мы, наверное, не стали сажать смородину. Потому что вручную ее собирать - это одни затраты. Не каждый сможет справиться своими силами. Спасибо, что есть такие программы, которые действительно помогают фермерам на начальном этапе», - уверена Мария Мельник.

«Агростартап» - хорошая возможность для фермеров получить поддержку. В этом году в Псковской области на финансирование грантов «Агростартап» направлено 47 млн рублей. Всего в регионе с 2019 по 2024 год гранты на общую сумму 123,5 млн рублей получили 33 крестьянских (фермерских) хозяйства.

Светлана Синцова 

Фото из личного архива Марии Мельник

Теги: #фермер #поддержка фермеров
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 30 человек
26.08.2025, 12:280 Великолучанка похитила ювелирные украшения бывшей жены знакомого 26.08.2025, 12:260 Псковский театр драмы откроет сезон спектаклем «Битва жизни» 26 августа 26.08.2025, 12:160 Новый причал за 4 млн рублей хотят построить в псковской деревне Толбица 26.08.2025, 12:130 Суд аннулировал 10 договоров продажи сельхозугодий пыталовскому ИП
26.08.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Есть ли у Псковской области шанс на технологическое лидерство? 26.08.2025, 11:540 Автомобиль Ford Mondeo подожгли в Острове. ФОТО 26.08.2025, 11:530 «Кузница»: Система образования Псковской области к 1 сентября готова? 26.08.2025, 11:460 Александр Козловский поддержал идею о прямых трансляциях с производственных площадок
26.08.2025, 11:410 В Острове появилась новая зона отдыха для взрослых и детей 26.08.2025, 11:370 Балкон горел на четвертом этаже многоэтажки на Рижском проспекте в Пскове 26.08.2025, 11:220 «Псковский электромашиностроительный завод» сменил председателя правления 26.08.2025, 11:200 Кафе может появиться в бывшем здании казино на Октябрьском проспекте в Пскове
26.08.2025, 11:070 «Посадили в классах цветы»: как педагог из Себежского района стала фермером 26.08.2025, 11:050 Художника «пушкинских путей» представляет музей-заповедник «Михайловское» 26.08.2025, 10:580 Рыбак обнаружил утопленника в реке Ловать в Великих Луках 26.08.2025, 10:480 Участникам СВО окажут бесплатную юридическую помощь в Пскове 29 августа
26.08.2025, 10:410 В России подешевели капуста, картофель и морковь 26.08.2025, 10:340 Три артснаряда идентифицировали вблизи печорской деревни 26.08.2025, 10:240 Небезопасную говядину на границе в Псковской области вернули в Беларусь 26.08.2025, 10:180 Врач поликлиники рассказал о доступных псковичам вакцинах от гриппа
26.08.2025, 10:120 ФАС возбудила дела из-за завышения розничных цен на топливо 26.08.2025, 10:010 «Беседка»: Есть ли у Псковской области шанс на технологическое лидерство? 26.08.2025, 10:000 Каждый восьмой фрилансер в Псковской области планирует вернуться в найм 26.08.2025, 09:510 Компенсацию мобильной связи и интернета гарантируют в 35% псковских компаний — опрос
26.08.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Нужно ли ограничить наценку на социально значимые товары? 26.08.2025, 09:320 На Солнце произошла вторая крупнейшая вспышка 26.08.2025, 09:150 Сергей Вострецов: Справедливость в оплате труда должна стать нормой, а не исключением 26.08.2025, 09:000 Эскалаторы в торговых центрах могут остановиться 1 сентября
26.08.2025, 08:400 На традиционную вечернюю пробежку приглашают псковичей 26 августа 26.08.2025, 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 26.08.2025, 08:200 Средняя переплата россиян по рыночной ипотеке превысила 21 млн рублей 26.08.2025, 08:000 Специалисты подсчитали стоимость букета к 1 сентября
26.08.2025, 07:300 В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным 26.08.2025, 07:000 Точки продажи сим-карт в России оборудуют видеокамерами 25.08.2025, 22:000 Врач рассказал, как действовать при повышении температуры у ребенка 25.08.2025, 21:420 40 тысяч цветочных луковиц из Германии уничтожат на псковской границе из-за трипса
25.08.2025, 21:210 Россияне смогут подключить сервис для защиты от мошенников 25.08.2025, 21:030 Минюст определил, что тапочки у осужденных должны быть черными 25.08.2025, 20:400 Сотрудники УФСИН России по Псковской области поддержали акцию «Собери рюкзак добра» 25.08.2025, 20:190 На Солнце зафиксировали десять вспышек за день
25.08.2025, 20:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 августа 25.08.2025, 19:420 В РФ создали программный комплекс для экзамена по русскому языку для иностранцев 25.08.2025, 19:200 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны. ВИДЕО 25.08.2025, 19:040 В России урожай гречихи 2025 года позволит обеспечить внутренний рынок
25.08.2025, 18:400 Бдительный таксист помог великолукским полицейским пресечь попытку обмана пенсионерки 25.08.2025, 18:210 Движение на перекрёстке улиц Труда и Ипподромной  затруднено из-за тройного ДТП 25.08.2025, 18:000 Большинство респондентов ПЛН не верят, что встреча президентов РФ и США приблизила мир 25.08.2025, 17:450 «Постскриптум»: Соглашение о честных выборах и проверка депутатов на адекватность. ВИДЕО
25.08.2025, 17:364 Реплика Константина Калиниченко: Псковское лето-2025 25.08.2025, 17:350 «Навигаторам детства» представили проекты для работы с юными псковичами 25.08.2025, 17:350 В Великих Луках завершили обновление Вечного огня и памятника морякам-подводникам 25.08.2025, 17:281 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны
25.08.2025, 17:250 Ансамбль «Сказ» вновь станет хедлайнером фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи» 25.08.2025, 17:100 До конца августа у псковичей есть возможность купить CHERY с максимальной выгодой 25.08.2025, 17:100 Около 60 родственников бойцов СВО посетили Талабские острова этим летом 25.08.2025, 17:002 «Дневной дозор»: Нужно ли проверять на адекватность кандидатов в депутаты?
25.08.2025, 16:501 С 1 сентября пособие по родам для псковских студенток составит 100% регионального прожиточного минимума 25.08.2025, 16:480 Анастасия Джаззи приглашает псковичей на концерт-посвящение Элле Фицджеральд 25.08.2025, 16:400 «ГорДозор»: Как Псков готовится к осени? ВИДЕО 25.08.2025, 16:300 День в истории ПЛН. 25 августа
25.08.2025, 16:240 Тренинг по карьерному развитию пройдет в Пскове для молодежи 25.08.2025, 16:150 СОБЫТИЕ: «Воевода Шуйский-2025» 25.08.2025, 16:130 «Курьера» мошенников из Белгородской области арестовали в Великих Луках 25.08.2025, 16:090 14 иностранцев получили в Пскове паспорта граждан России
25.08.2025, 16:010 Грозы и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 26 августа 25.08.2025, 16:000 «Беседка»: Как не попасть в беду на водоеме? ВИДЕО 25.08.2025, 15:511 Технологию электронной подписи «Госключ» интегрировали в MAX 25.08.2025, 15:370 Фестиваль «Стихирник» пройдет в третий раз в Пскове в конце августа
25.08.2025, 15:350 Фотофакт: Началось асфальтирование тротуаров в Новоржеве 25.08.2025, 15:230 Псковская область заняла 10 место в России по употреблению вина 25.08.2025, 15:190 Председатель и вице-спикер областного Собрания примут псковичей на этой неделе 25.08.2025, 15:080 Женщина на кроссовере повредила ограждение у вокзала в Пскове
25.08.2025, 15:070 Генпрокурор Краснов подал заявление на пост председателя Верховного суда 25.08.2025, 14:570 Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю 25.08.2025, 14:470 Завтрак отличника: Полезные бутерброды 25.08.2025, 14:430 За неделю на дорогах Псковской области остановили 38 пьяных водителей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru