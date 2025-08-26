Начал работу форум промышленности Псковской области

Форум промышленности Псковской области, приуроченный к 120-летию Минпромторга России, стартовал в правительстве региона 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Мероприятие будет состоять из различных блоков.

В форуме примут участие ведущие промышленники региона и страны. Также с тематическими блоками выступят министр труда Псковской области Алена Трунова, председатель Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Алексей Федоров, генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Павел Соболь, уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Аркадий Мурылев, исполнительный директор общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Галия Акчурина.

С приветственной речью к собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Дорогие друзья, в Псковской области крупная промышленность — определяющая для бюджета сфера. У нас работает 130 крупных и средних предприятий, 70 из которых относятся к обрабатывающим. Среднегодовая численность работников составляет порядка 50 тысяч человек. И, что очень важно, несмотря на все сложности, в сфере сохраняется устойчивая тенденция к развитию. По итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 107,7%, это на 3 процентных пункта выше, чем в среднем в России. За январь и июнь текущего года 104,5%. Безусловно, в первую очередь, рост обеспечивается вашей работой как руководителей, вашими командами. За это хочется вам сказать несколько слов благодарности. Но сохранить такую хорошую динамику, которая у нас есть на сегодняшний день, было бы крайне сложно без профильных президентских проектов, без системной государственной поддержки на федеральном уровне. Более того, Минпромторг является куратором Псковской области от правительства страны. Большое количество проектов было поддержано и первым вице-премьером правительства Денисом Мантуровым, и министром Антоном Алихановым. Я знаю, что многими мерами вы пользуетесь», — сказал Михаил Ведерников.