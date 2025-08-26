Экономика

Эксперт рассказал, как снизить простои и повысить эффективность предприятий

Простои на промышленном предприятии – серьезный фактор риска для бизнеса: от снижения выпуска продукции до срыва контрактных обязательств, средние потери от остановки критических ИТ-сервисов оцениваются в 2–10 млн рублей в час. При этом пороговый мониторинг нередко либо фиксирует сбой слишком поздно, либо выдает ложные срабатывания. Предприятия ищут способы выявлять отклонения на ранней стадии и понимать их потенциальное влияние на производственные процессы. О том, как такие подходы применяются на практике, рассказал Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1).

Один из таких инструментов – интеллектуальный анализ событий (ИАС), который с помощью сервиса предиктивного мониторинга помогает специалистам ситуационных центров, отвечающим за обеспечение работоспособности ИТ-систем, выявлять в реальном времени скрытые зависимости между параметрами процессов и прогнозировать сбои с учетом сезонности и производственных календарей. По данным реализованных ИТ-холдингом Т1 проектов, применение технологии ИАС позволяет:

предотвратить до 80% инцидентов и сократить количество ложных оповещений до 98%;

выявлять аномалии в поведении ИТ-систем с использованием адаптивных моделей машинного обучения в реальном времени на основании истории за 90 дней;

прогнозировать возникновение сбоев до достижения статических порогов с учётом трендов, сезонности, производственных календарей, бизнес-факторов;

формировать рекомендации по устранению сбоев, инструкции по устранению неполадок.

Предиктивный мониторинг уже активно применяется в металлургии, энергетике, химической промышленности, машиностроении, добывающей и нефтегазовой промышленностях, в транспортной отрасли. Так, на металлургическом комбинате система помогла отказаться от закупки дорогостоящего оборудования за счет объективной оценки загрузки агрегатов, а на химическом заводе — увеличить выпуск продукции и снизить энергозатраты. На машиностроительном предприятии по производству автокомпонентов технология снизила процент брака, выявив, как внешние условия влияют на качество изделий.