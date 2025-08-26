Экономика

Александр Братчиков: Из-за развития маркетплейсов торговым сетям будет тяжелее

Маркетплейсы отнимают определенную долю рынка, и торговым сетям, возможно, придется не сладко, считает вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Но, с другой стороны, наличие маркетплейсов депутат находит правильным, ведь они популярны у пользователей и приходятся им по душе.

«Что такое маркетплейс? Это возможность заказывать товары по сети Интернет. Насколько сильно это может повлиять на торговые центры? Безусловно, они отнимают долю рынка, и это касается не только товаров общего потребления, но и продуктов питания, потому что есть "Самокат" и другие интернет-ресурсы, которые продают и продукты питания тоже. Сказать, хорошо это или плохо, очень тяжело. Но если это востребовано, и наши жители готовы этим пользоваться, значит, это хорошо и правильно», - сказал Александр Братчиков.

По мнению парламентария, из-за развития маркетплейсов торговым сетям будет тяжелее, но «все должны бороться за будущее в здоровой конкуренции», которая в конечном итоге идёт только на пользу.