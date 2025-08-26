Экономика

Треть компаний в России стали убыточными

В первой половине 2025-го доля убыточных организаций в России (за исключением малых и средних предприятий (МСП), финансовых и госструктур) достигла 30,4%, увеличившись на 2,3 п.п. по сравнению с прошлым годом. Это максимум с пандемийного 2020-го, когда в минус ушли 35% компаний, подсчитали по данным Росстата.

За полгода прибыль получили 43 тысяч предприятий на сумму 18,4 трлн рублей, тогда как почти 19 тысяч организаций зафиксировали убытки свыше 5 трлн.

«Основная причина роста числа убыточных компаний — высокая ключевая ставка, которая увеличила расходы на обслуживание долга. Дополнительно на бизнес давят рост издержек и удорожание логистики, а также изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу в начале 2025 года», — объяснил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Сильнее всего пострадали угледобывающие компании, предприятия сферы ЖКХ, утилизации отходов, сухопутного пассажирского транспорта и научных исследований. А наименее убыточными оказались производство бумаги, текстиля, пластмасс, лекарств и оптовая торговля, пишут «Известия».

При сохранении таких же макроэкономических условий число убыточных предприятий может увеличиться, считает Сергей Катырин. По его мнению, наладить ситуацию помогут снижение кредитной нагрузки, налоговые послабления для отдельных отраслей и расширение господдержки.