Экономика

Директор островского колледжа: Молодежь хочет быстрее начать работать

Одной из причин, почему люди выбирают колледж вместо университета, является желание молодежи быстрее начать работу. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда» высказала директор Островского профильного колледжа Мария Калиненко.

«Я думаю, что здесь играет роль совокупность факторов, но и государство поработало в этом направлении. Многие структуры поняли, что нужно одуматься и начинать привлекать работников, обучающихся в колледжах, потому что именно этого уровня молодежь сейчас нужна. Уже есть такая тенденция, когда молодые люди хотят пораньше начать работать», — отметила Мария Калиненко.

Она также добавила, что СМИ помогают улучшить отношение к студентам, учащимся в колледже.

«В средствах массовой информации стало более уважительное отношение к ребятам, которые идут в колледж, а не так, что туда идут только какие-то неудачники», — заключила директор островского колледжа.

«Люди труда» - это программа о популяризации рабочих профессий. В ней мы рассказываем, в том числе, об образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и работать в реальном секторе экономики.