Экономика

Федеральная программа «СВОй бизнес» стартует в Псковской области

В Пскове при поддержке правительства Псковской области 13 октября стартует федеральная программа по предпринимательству «СВОй бизнес». Это совместный проект партии «Единая Россия», «Опоры России» и Корпорации МСП, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В течение пяти дней участники СВО, ветераны боевых действий и их семьи получат практические знания по запуску и развитию своего дела: от выбора бизнес-идеи до составления полноценного плана и первых шагов на рынке. Мероприятие пройдет на базе фонда «Защитники Отечества». Адрес: город Псков, улица Льва Толстого, 31а.

Участников программы ждет обучение у экспертов и консультации наставников, живые истории предпринимателей, бизнес-визиты на предприятия, пошаговая подготовка к запуску бизнеса, информация о мерах поддержки. Программа «СВОй бизнес» — это возможность получить практические знания, профессиональную поддержку и начать собственное дело, пояснили в правительстве.

Заявку могут подать ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей. Это можно сделать самостоятельно на цифровой платформе МСП по ссылке или при личном обращении:

в центр «Мой бизнес», город Псков, улица Гоголя, 14; телефон: (8112) 331–337: с понедельника по четверг 9:00—18:00, пятница 9:00—17:00;

в фонд «Защитники Отечества», город Псков, улица Льва Толстого, 31а: вторник, среда, пятница 9:00—13:00.

Регистрация осуществляется только через личный кабинет заявителя на портале государственных услуг Российской Федерации.