Экономика

Меры поддержки фермеров в Псковской области: возможности и результаты

Очередная пресс-конференция состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 18 сентября. Главная тема разговора - «Меры поддержки фермеров в Псковской области: возможности и результаты».

Какие возможности получения дополнительного финансирования есть у наших аграриев? Кто победил в недавнем конкурсе семейных ферм? Насколько успешно реализуются проекты победителей прошлогоднего конкурса? Будут ли псковские фермеры претендовать на грант «Агротуризм» от Минсельхоза? Что ждет фермеров и кооперативы в следующем году в части господдержки?

На эти и многие другие вопросы ответит заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Юлия Ким.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на RuTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.