Экономика

Тушка цыпленка-бройлера подорожала в опте на 34%

Стоимость тушки бройлера в опте за неделю с 15 по 21 сентября достигла 190 рублей за кг. Это на 34% больше, чем в аналогичный период прошлого года, следует из данных Национального союза птицеводов (НСП).

Рост цен производители связывают с повышенным спросом и ограниченным предложением. При этом подорожали не только тушки, но и разделка: куриное филе стоит в среднем 320 рублей за кг (+10% год к году), окорочок — 162 рубля (+12%), крыло — 180 рублей (+5%).

По данным Минсельхоза, в январе–июле производство мяса птицы в живом весе увеличилось на 3,3% год к году и достигло 3,96 млн т.

«Значительная часть тушки бройлера продается в опте, ее покупают для дальнейшей разделки или переработки на мясокомбинатах. Фарш из курицы используют как альтернативу свинине для производства колбасных изделий», — обратил внимание президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

По его словам, мясо птицы сейчас компенсирует рост цены на свиные полутуши и окорок, наблюдаемый с конца июля, пишут «Известия».

Увеличение оптовых цен пока не отразилось на розницу. По данным НСП, тушка стоит около 228,5 рублей за 1 кг (+4,8% год к году).

«Долгосрочные контракты позволяют ритейлерам закупать птицу по «старым ценам», что сдерживает розничное удорожание», — сказал топ-менеджер в крупном агрохолдинге.