Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Люди труда»: Как привлечь кадры на промышленное производство

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Люди труда», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В нашем проекте мы продолжаем популяризировать рабочие профессии, говорить о проблемах и успехах среднего специального образования, о том, как наполнить рынок труда квалифицированными и профессиональными кадрами рабочих специальностей.

Сегодня гость студии – депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель региональных отделений Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский.

Какую роль в решении кадровой проблемы в масштабах страны и нашего региона играют СоюзМаш и РСПП? Какие шаги предпринимаются по трудоустройству ветеранов СВО? Как побороть стереотип, что получить высшее образование и устроиться на «непыльную» работу престижнее, чем стоять у станка? Какими условиями сегодня можно привлечь молодежь на заводы?