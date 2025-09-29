Псковcкая обл.
Экономика

Осталось 10 дней до старта федеральной программы «СВОй бизнес» в Псковской области

03.10.2025 14:10

Пятидневный интенсив для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей в рамках федеральной программы «СВОй бизнес» начнется в Псковской области 13 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области. Мероприятие пройдет на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Участники интенсива разберут ключевые этапы пути от идеи до запуска бизнеса, получат знания и поддержку для уверенного старта. В программе обучения — занятия с федеральными экспертами, консультации наставников, живые истории предпринимателей, бизнес-визиты на реальные предприятия и актуальная информация о мерах поддержки.

Зарегистрироваться для участия можно через цифровую платформу МСП, а также при личном обращении в центр «Мой бизнес» или филиал фонда «Защитники Отечества». Регистрация осуществляется только через личный кабинет заявителя на портале государственных услуг Российской Федерации. Для этого потребуется документ, подтверждающий статус участника СВО или члена его семьи.

Проект реализуется партией «Единая Россия» совместно с «Опорой России» и корпорацией МСП при поддержке правительства Псковской области и центра «Мой бизнес». Программа уже успешно прошла в 18 регионах России, где более 380 участников СВО и членов их семей получили практические знания и сделали первые шаги в собственном деле.

Источник: Псковская Лента Новостей
