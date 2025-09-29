Экономика

Судебные приставы разъяснили псковичам, в какой бюджет зачисляется исполнительский сбор

Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов объяснило порядок и условия начисления исполнительского сбора.

Фото: пресс-служба ГМУ ФССП России

Согласно статье 112 федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», исполнительский сбор зачисляется в федеральный бюджет Российской Федерации. Основанием для применения такой меры, как исполнительский сбор, является факт неисполнения должником предъявленных требований исполнительного документа в течение срока, установленного для добровольного погашения задолженности (пять дней с момента получения постановления о возбуждении исполнительного производства), а также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению (в течение суток с момента получения постановления).

Важно отметить, что сбор не может быть наложен до истечения этих периодов, отведенных для добровольного исполнения.

Размер сбора варьируется в зависимости от категории должника и характера долга:

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 7% от суммы долга, но не менее 1 000 рублей. При неисполнении требований неимущественного характера – 5 000 рублей;

Для организаций: 7% от суммы долга, но не менее 10 000 рублей. При неисполнении требований неимущественного характера – 50 000 рублей.

Для полного окончания исполнительного производства должнику необходимо погасить не только основную сумму задолженности по исполнительному документу, но и начисленный исполнительский сбор. Только при выполнении обоих этих требований производство будет официально окончено по факту исполнения.