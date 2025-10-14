Экономика

Александр Козловский: Россия и Китай продолжают наращивать торгово-экономические отношения

В Москве состоялась встреча парламентариев России и Китая, на которой основным вопросом стало развитие межрегионального сотрудничества. Китайскую делегацию возглавил депутат Всекитайского Собрания народных представителей Го Чжэньхуа, а российскую — депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

Также на встрече Александр Козловский работал вместе с коллегами по Госдуме, в том числе с известной ведущей Марией Бутиной, которая, по его словам « с большой теплотой говорила о КНР».

«В ходе диалога с коллегами сошлись во мнении, что сегодня на первый план должно выходить именно экономическое и гуманитарное сотрудничество, которое напрямую влияет на качество жизни граждан обеих стран. Отдельное внимание уделили вопросам таможни, торговли, инвестиций, развития туризма и культурного обмена», - рассказал депутат.

По его словам, китайские коллеги выразили полное согласие с этим подходом. Господин Го Чжэньхуа отметил, что взаимодействие не должно ограничиваться лишь высшими уровнями власти.

«Важно развивать "партнёрство на местах" — между регионами, провинциями, муниципалитетами, где создаются реальные рабочие места и реализуются конкретные проекты», - подчеркнул Александр Козловский.

Коллеги из Китая также поделилась результатами развития собственной экономики. Отдельно участники обсудили туризм и культурный обмен: только за прошлый год Китай посетили более 10 миллионов российских туристов.

«Такие контакты способствуют укреплению доверия и взаимопонимания между народами. Несмотря на внешние вызовы и санкционные ограничения, Россия и Китай продолжают наращивать торгово-экономические отношения, демонстрируя, что устойчивое партнёрство возможно, когда его основа — равноправие, уважение и общие цели развития. Представители бизнеса, которые принимали участие в этой встрече, проявили большой интерес к нашим инструментам, кластерам и технопаркам», - заключил Александр Козловский.