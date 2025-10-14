Экономика

Снижение ключевой повлияет на ВВП только в 2027-м — Счетная палата

Начатое летом снижение ключевой ставки повлияет на рост валового внутреннего продукта (ВВП) лишь в 2027 году, прогнозирует Счетная палата в заключении на проект бюджета. Дело в том, что импульс от изменений в денежно-кредитной политике Центробанка (ЦБ) в полной мере проявляется только через три–шесть кварталов (9–18 месяцев).

С августа 2024-го регулятор повышал ключевую с 16 до 21% и удерживал ее на этом уровне до июня 2025-го, после чего началось постепенное снижение — до 17%. По прогнозу Банка России, в 2026 году среднегодовое значение составит 12–13%, а в 2027-м ставка опустится до 7,5–8,5%.

По оценке Минэка, в этом году ВВП вырастет на 1% после двух лет активного роста, а в 2026-м — лишь на 1,3%. Счетная палата отмечает, что столь слабой динамики не было с 2016 года, за исключением кризисных 2020 и 2022 годов. В дальнейшем рост ускорится до 2,8% и 2,5%, пишут «Известия».

Аудиторы подчеркивают: чтобы достичь национальной цели — занять к 2030 году четвертое место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) и опередить глобальные темпы роста, — экономике России необходимо расти быстрее. В 2025-м ВВП РФ прибавит лишь 1% против 3,1% в среднем по миру.