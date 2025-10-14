Экономика

Псковичей приглашают на бизнес-миссию в Армению

Центр поддержки экспорта Псковской области объявляет о проведении бизнес-миссии в Республику Армения, которая состоится с 10 по 14 ноября в городе Ереван, пишут в Telegram-канале центра. Участники получат возможность расширить деловые связи и найти новых партнеров для своего бизнеса.

Актуальные сферы для сотрудничества: машиностроение; металлы и металлические изделия; строительные материалы; деревообрабатывающая продукция; фармацевтика и расходные материалы; медицинское оборудование; продукты питания и сельхозпродукция; текстиль и одежда.

Условия участия следующие: предприятие должно входить в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской области; необходима предварительная регистрация и подача заявки до 31 октября; участие бесплатное, за исключением расходов на проезд и проживание.

Телефон: +7-911-394-54-83 (Мария Сидорук). Электронная почта: sidoruk@msp60.ru. Адрес: Псков, улица Гоголя, 14.