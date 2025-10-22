Экономика

Александр Козловский: Отдельное внимание в федеральном бюджете уделено технологическому лидерству страны

Проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов рассмотрели сегодня в первом чтении Государственной Думы, сообщается в Telegram-канале депутата Госдумы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото: Государственная Дума РФ

«Несмотря на непростую ситуацию с санкциями и внешнеэкономическим давлением, правительству совместно с Госдумой удалось сформировать проект бюджета таким образом, чтобы он решал самые важные задачи для страны: обороноспособность и защита граждан, выполнение социальных обязательств перед гражданами страны и национальных целей до 2030 года, поставленных президентом, а также поддержка участников СВО и членов их семей», - сообщил Александр Козловский.

Он отметил, что значительное внимание уделят технологическому лидерству экономики России.

«Отмечу, значительное внимание в проекте бюджета уделено обеспечению технологического лидерства отечественной экономики, а значит – заложены средства на развитие самых разных ее отраслей. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, "правительство слышит Государственную Думу", имея ввиду нашу совместную работу по формированию проекта бюджета», - добавил депутат.

Александр Козловский подчеркнул, что еще на уровне комитетов депутаты постарались дать предложения правительству таким образом, чтобы они видели мнения профессиональных сообществ и понимали реальные запросы.

«Будем продолжать работу при подготовке проекта бюджета ко второму чтению», - резюмировал Александр Козловский.