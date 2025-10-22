Экономика

Спрос на молочную продукцию в России продолжает снижаться

К концу лета 2025 года спрос на молочную продукцию в России сократился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным аналитической компании «Нильсен». Это снижение стало более выраженным по сравнению с маем текущего года, когда падение составило лишь 1,2%. Эксперты связывают данную тенденцию с ростом цен на молочные изделия, вызванным инфляцией и увеличением издержек.

Розничные продажи молочной продукции в натуральном выражении за период с сентября 2024 года по август 2025 года показали отрицательную динамику. В то же время, в денежном выражении наблюдается рост продаж в диапазоне от 6,7% до 24,6% в зависимости от категории товара.

Наибольшее снижение спроса зафиксировано на масло и маргарин — на 11,2% год к году, а также на ультрапастеризованное молоко — на 11,1%. Увеличение цен на сливочное масло на 38% стало причиной перехода части потребителей на растительные аналоги. Несмотря на это, производство ультрапастеризованного молока продолжает расти благодаря повышенному спросу со стороны кофеен. Прогнозы Россельхозбанка указывают на возможное увеличение его выпуска в России почти на 5% к концу 2025 года, достигнув около 1,65 млн тонн.

Согласно данным Росстата, за первые семь месяцев 2025 года сливочное масло подорожало на 34%, сметана и молоко — на 22%, сыры — на 19%, а цены на сырое молоко за год выросли на 23,1%.

Это объясняется в первую очередь ростом себестоимости и структурными сдвигами в потребительском спросе, считает директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров. Рост выручки в большинстве категорий при сокращении объемов их продаж является типичным признаком инфляционного давления, добавляет он.

Снижение спроса на молочную продукцию наблюдается начиная с четвертого квартала прошлого года, отмечают в «Логике молока» (ранее H&N и Danone; бренды «Актибио», «Простоквашино»). Впрочем, в связи с более умеренными инфляционными ожиданиями до конца 2025 года в компании не ожидают дальнейшего существенного снижения объема продаж в молочной категории.

Согласно подсчетам «Нильсена», заметная просадка в спросе наблюдается также у ряженки, простокваши и плавленого сыра — на 7,1%. Показывающие рост потребления товары: гранулированный творог — на 11,2%, густые йогурты — на 6,6%, молочные десерты — на 5,8%, мягкий сыр — на 1,5%, творог — на 0,3%. В «Логике молока» считают, что это обусловлено ростом популярности здоровых продуктов с повышенным содержанием белка.

Часть потребителей, переключаясь сейчас на более дешевые позиции, также уменьшает частоту покупок молочной продукции, добавляет Андрей Кучеров. Одновременно данные показывают перераспределение спроса.

По оценке эксперта, продажи стерилизованного молока в январе—июле 2025 года упали на 10,8%, пастеризованного — на 0,7%, кефира — на 4,3%, сметаны — на 3,4 %. В то же время, добавляет он, натуральные продажи зерненого творога выросли на 13,1%, густых йогуртов — на 6,5%, десертов — на 6,9%, пишет «Коммерсантъ».

Андрей Кучеров ожидает сохранения до конца 2025 года слабых продаж молочной продукции в натуральном выражении, хотя темпы падения могут замедлиться. Господдержка молочной отрасли позволила нарастить производство, рост предложения и конкуренции может сдерживать дальнейшее повышение, считает эксперт. Так, по его оценке, в первой половине 2025 года выпуск питьевого молока увеличился на 0,9%, йогуртов — на 0,5%, творога — на 1,6 %. Если инфляция замедлится, по итогу текущего года падение натуральных продаж может быть в диапазоне 2–3%, однако полного восстановления до показателей 2023 года ожидать не стоит, прогнозирует эксперт.