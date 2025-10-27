Экономика

На границе с Беларусью в Псковской области пресекли незаконный ввоз колбасы

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора приостановил перемещение 600 кг готовой мясной и молочной продукции 22 октября, следующей из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации с нарушением ветеринарно-санитарных правил, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Продукция, требующая соблюдения температурного режима при транспортировке и хранении, перемещалась в грузовом отсеке транспортного средства, не оснащенном холодильным оборудованием. Кроме того, на товар – полукопченую колбасу и питьевое молоко – отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность товара.

Перемещение готовой мясной и молочной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар отправлен назад в Республику Беларусь.