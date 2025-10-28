Экономика

Об уплате имущественных налогов расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг пройдет в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM сегодня, 30 октября. В центре внимания будут вопросы, связанные с получением налоговых уведомлений и уплатой имущественных налогов.

Каков порядок формирования и направления налоговых уведомлений? Сколько налогоплательщиков их получат в этом году? В каких случаях уведомление не отправляется? Кому не нужно платить налог на имущество физлиц? Сколько в этом году налоговыми органами Псковской области начислено имущественных налогов физических лиц за 2024 год?

На эти и другие вопросы сегодня ответят:

Салтыков Алексей Анатольевич - заместитель руководителя УФНС России по Псковской области

Волкова Татьяна Викторовна - начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 УФНС России по Псковской области

Начало брифинг в 15.00. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.