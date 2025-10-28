Экономика

Детализирован порядок принятия бюджета Псковской области

Оптимизирован порядок принятия областного бюджета и отчёта об его исполнении – соответствующие изменения внесены в региональный закон о бюджетном процессе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Согласно закону «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», по проекту регионального бюджета и проекту годового отчёта о его исполнении проводятся публичные слушания или общественные обсуждения. Право выбрать одну из предложенных форм оставлено за субъектом РФ, что в полной мере обеспечивает реализацию прав граждан по осуществлению общественного контроля.

Действующее областное законодательство предусматривало оба варианта, не определяя критериев, в каких случаях проводятся публичные слушания, а в каких – общественные обсуждения, что влекло неопределённость в правоприменительной практике этих нормативных положений.

В новой редакции закона «О бюджетном процессе в Псковской области» предусмотрено проведение по проекту областного бюджета и проекту годового отчёта об исполнении областного бюджета только общественных обсуждений. Принятым законом также определены лица, имеющие право на участие в общественных обсуждениях, сроки проведения и порядок оформления поступивших замечаний и предложений.

Кроме того, в соответствии с актуальными нормативными правовыми положениями федерального законодательства в региональном законе детализирован порядок утверждения государственных программ Псковской области.

За принятие закона проголосовали 24 депутата.