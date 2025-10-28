Экономика

В Пскове «Деловая Россия» и «Общественный капитал» договорились о сотрудничестве

Подписано соглашение о сотрудничестве между псковским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и автономной некоммерческой организацией «Общественный капитал», сообщили в группе «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область».

Фото здесь и далее: группа «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область»

Документ направлен на продвижение Стандарта общественного капитала бизнеса — системы, нацеленной на развитие культуры социально ответственного предпринимательства и учет вклада бизнеса в достижение национальных целей развития России.

От имени псковского регионального отделения «Деловой России» подпись поставил председатель Дмитрий Мельников,

от автономной некоммерческой организации «Общественный капитал» соглашение подписала заместитель генерального директора Екатерина Копаева.

Стороны договорились укреплять партнерские отношения, обмениваться опытом, развивать совместные инициативы и продвигать принципы общественного капитала среди предпринимательского сообщества.

«Такое сотрудничество — шаг вперед к формированию зрелой бизнес-среды, где успех измеряется не только прибылью, но и вкладом в развитие общества», — отметили в отделении.