Экономика

Сергей Вострецов: Новый профессиональный стандарт — это шаг к снижению травматизма на производстве

Профсоюзы СОЦПРОФ поддерживают обновление профстандарта, поскольку это позволит снизить получения травм на производстве. Такое мнение выразил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов сообщил в своем Telegram-канале.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации представило проект приказа «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда"», который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Обновленный стандарт направлен на профилактику рисков и создание культуры безопасности на предприятиях.

Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов прокомментировал инициативу Минтруда: «Новый профессиональный стандарт — это шаг к реальному снижению травматизма на производстве. Профсоюзы СОЦПРОФ настаивают: специалист по охране труда должен не просто фиксировать риски, а предотвращать их на корню. Расширение функций и добавление стратегического управления рисками позволит защитить миллионы работников, сделав безопасность неотъемлемой частью корпоративной культуры».

Ключевым изменением станет обновление наименований обобщенных трудовых функций: