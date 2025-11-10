Экономика

Доля компаний с просрочкой по кредитам достигла 24% за текущий год

На начало октября насчитывалось около 714 тысяч юрлиц и индивидуальны предпринимателей, имеющих задолженность по кредитам. Из них 24% допустили просрочку платежей — это максимальный показатель как минимум за последние 2,5 года, следует из данных Банка России. За 12 месяцев доля должников увеличилась на 6 процентных пункта, а с начала 2023-го — почти удвоилась.

Главным фактором роста просрочек выступает высокая ключевая, которая в течение полугода удерживалась на рекордном уровне 21% годовых. Лишь с июня Центробанк начал ее постепенно снижать, и к ноябрю показатель достиг 16,5%. По словам члена экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерия Тумина, высокая стоимость денег усилила давление на компании с крупной долговой нагрузкой.

Он отметил, что при средней рентабельности бизнеса на уровне 10–15% такая ситуация становится критической, особенно для малых и средних предприятий, не имеющих доступа к льготному фондированию и вынужденных кредитоваться по рыночным ставкам.

Как пояснил независимый эксперт Андрей Бархота, повышение ключевой ставки напрямую увеличивает стоимость заимствований и, соответственно, ежемесячные платежи. По его словам, многие компании, оформляя кредиты, рассчитывали, что период высоких ставок будет краткосрочным — не более трех-четырех месяцев.

Кроме того, значительная часть предприятий сегодня берет новые кредиты не для развития, а для погашения старых долгов и поддержания ликвидности, пишут «Известия». А дополнительное давление создает сокращение прибыли.