Экономика

Более 50 тысяч кубометров лесопродукции экспортировали из Псковской области

Под контролем Россельхознадзора на экспорт из Псковской области отправлено более 50 тысяч кубометров лесопродукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

С 1 января по 17 ноября на территории Псковской области должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора оформили 937 фитосанитарных сертификатов на лесопродукцию (пиломатериалы и круглый лес) общим объёмом 54,5 тысячи кубических метров.

Продукция экспортировалась в 23 страны мира, преимущественно в Китай, Индию, Египет, Республику Корея, Казахстан. От каждой партий подкарантинной продукции с целью установления карантинного фитосанитарного состояния были отобраны пробы для проведения лабораторных испытаний.

Вся экспортируемая растительная продукция полностью соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортёров.