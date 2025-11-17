Экономика

Госдума приняла во II чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы

Проект закона «О федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов (№ 1026181-8) был внесен в парламент 29 сентября и принят в первом чтении 22 октября.

Основные параметры бюджета, принятые в первом чтении, сохранены. Доходы в 2026 г. составят 40,28 трлн руб., расходы - 44,07 трлн руб., дефицит - 3,79 трлн руб. Прогноз ВВП - 235,07 трлн руб., инфляция не выше 4%. На 2027 г. запланированы доходы в 42,91 трлн руб. (включая дополнительные нефтегазовые доходы в 342,1 млрд руб.), расходы - 46,10 трлн руб., дефицит составит 3,19 трлн руб. В 2028 г. доходы прогнозируются на уровне 45,87 трлн руб. (в том числе дополнительные нефтегазовые доходы в размере 782,6 млрд руб.), расходы - 49,38 трлн руб., дефицит - 3,51 трлн руб. уровень инфляции согласно прогнозам также не будет превышать, соответственно, 4% (декабрь 2027 г. к декабрю 2026 г.) и 4% (декабрь 2028 г. к декабрю 2027 г.).

Часть поправок перераспределяет ассигнования в рамках госпрограмм и непрограммных направлений. Среди оснований - распределение ранее зарезервированных средств, уточнение кодов бюджетной классификации, устранение замечаний Счетной палаты, корректировки в связи со структурой национальных проектов и предоставлением межбюджетных трансфертов субъектам РФ, пишет Интерфакс.

Устанавливается, что по решению правительства РФ средства федерального бюджета от взимания технологического сбора могут быть направлены на поддержку мероприятий в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие РФ». Сам сбор вводится с 1 января 2026 г. в поправках в Налоговый кодекс.

В поправках к проекту бюджета также устанавливается, что дополнительные доходы от индексации таможенных сборов за совершение таможенных операций при ввозе товаров в РФ могут направляться: на мероприятия национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и на расходы подведомственного Минэкономразвития федерального казенного учреждения.

Поправками устанавливается, что в 2026 г. по решению правительства РФ ПАО «ФСК - Россети» сможет использовать взносы, которые изначально предназначались акционерному обществу «Крымэнерго» в предыдущих двух бюджетных циклах в размере 2,228 млрд руб., на проекты, включенные в инвестпрограмму ПАО.

В рамках подготовки бюджета ко второму чтению правительство распределило ряд субсидий. На поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса предусмотрено 13,81 млрд руб. в 2026 г., 5,98 млрд руб. в 2027 г. и 5,98 млрд руб. в 2028 г. В федеральном проекте «Современный облик сельских территорий» заложены субсидии на комплексное развитие сельских территорий: 36,31 млрд руб. в 2026 г. , 14,91 млрд руб. в 2027 г. и 14,19 млрд руб. в 2028 г.

Акционерное общество «Росагролизинг» получит субсидии на возмещение недополученных доходов по льготным лизинговым договорам - 13,04 млрд руб. ежегодно в 2026-2027 гг. и 8,54 млрд руб. в 2028 г. На государственную поддержку российских организаций для снижения затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции предусмотрено 15 млрд руб. в 2026 г. и по 10 млрд руб. в 2027-2028 годах. По федеральному проекту «Развитие производства станкоинструментальной промышленности» распределены субсидии заказчикам средств производства и автоматизации на НИОКР: 4,31 млрд руб. в 2026 г., 1,61 млрд руб. в 2027 г. и 2,17 млрд руб. в 2028 г.

В третьем чтении проект бюджета планируется рассмотреть 20 ноября.