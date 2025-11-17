Экономика

Госдума приняла во втором чтении проект о размере МРОТ с 2026 года

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей.

Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников, пишет РИА Новости.

Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля.