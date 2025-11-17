Экономика

Получение налоговых льгот для отдельных категорий граждан упростили в Псковской области

С 2025 года налоговая льгота по транспортному налогу для малообеспеченных семей с ребёнком-инвалидом и многодетных семей будет предоставляться в беззаявительном порядке. Соответствующая норма закреплена в региональном законодательстве решением Псковского областного Собрания, принятым на ноябрьской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Теперь льготным категориям семей — чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в регионе и которые уже получают меры социальной поддержки — не нужно подавать отдельные заявления или собирать дополнительные справки для подтверждения права на льготу.

Кроме того, расширена сама категория многодетных семей, имеющих право на льготу. Теперь в неё включаются семьи, в которых есть дети до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях (ранее льгота действовала только до 18 лет). Обязательное условие — совместное проживание ребёнка с родителем, который освобождается от уплаты транспортного налога.

Законопроект единогласно принят депутатами в двух чтениях, с учетом таблицы поправок.