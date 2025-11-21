Псковcкая обл.
Экономика

Годовая инфляция в Псковской области в октябре замедлилась и составила почти 9%

21.11.2025 13:42|ПсковКомментариев: 0

Цены в Псковской области в октябре 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,48% к сентябрю. Годовая инфляция замедлилась и составила 8,94%. Это выше, чем в целом по стране (7,71%), сообщили Псковской Ленте Новостей в местном отделении Центробанка.

В октябре заметно подорожали продукты и непродовольственные товары. При этом годовой темп прироста цен на непродовольственные товары был ниже инфляции в регионе, а на продовольствие — выше. Услуги в октябре подешевели, но за год цены на них выросли больше всего.

С исключением сезонности (с. к.)* цены в октябре выросли меньше, чем в сентябре. Основная причина — снижение спроса на ряд услуг. 

Годовая инфляция в России снизилась до 7,71%. Но цены все еще быстро растут. Чтобы цены росли медленнее, Банк России продолжит длительное время поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на кредитование и сбережения. Под влиянием этого в 2026 году инфляция снизится до 4–5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем, прогнозируют специалисты. 

* Банк России рассчитывает месячный прирост цен с сезонной корректировкой (с. к.). Показатель очищен от влияния сезонных факторов — например, урожая, ежегодной индексации тарифов на 4%, летнего спроса на турпоездки.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 121 человек
