Делегация Псковской области представила регион на слёте молодых предпринимателей

Делегация Псковской области представила регион на всероссийском слёте региональных команд «Росмолодёжь.Предпринимай» «Национальная экосистема молодежного предпринимательства», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.
В Москве прошёл всероссийский слёт молодых предпринимателей, который собрал более 1500 участников из всех регионов страны. Мероприятие прошло на площадке Plaza Garden Moscow WTC и включало насыщенную деловую программу.
Участниками от Псковской области стали:
В рамках слёта для молодых людей организовали визионерские лекции, мастер-классы и панельные дискуссии с участием экспертов из разных отраслей. Особое внимание уделили вопросам развития молодежного предпринимательства, инновациям в образовании, социальной активности и патриотизму.
Участники побывали в технопарке «Сколково», узнали о его инфраструктуре и сервисах фонда «Сколково». Также они познакомились с практиками региональных операторов фонда по поддержке молодёжного технологического предпринимательства.
Заключительным аккордом слёта стало вручение наград выдающимся молодым лидерам в рамках церемонии награждения победителей и призеров всероссийской премии «Молодой предприниматель России».