Экономика

Делегация Псковской области представила регион на слёте молодых предпринимателей

Делегация Псковской области представила регион на всероссийском слёте региональных команд «Росмолодёжь.Предпринимай» «Национальная экосистема молодежного предпринимательства», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.





Фото здесь и далее: Центр молодежи и общественных инициатив

В Москве прошёл всероссийский слёт молодых предпринимателей, который собрал более 1500 участников из всех регионов страны. Мероприятие прошло на площадке Plaza Garden Moscow WTC и включало насыщенную деловую программу.



Участниками от Псковской области стали:

Анастасия Чугунова — лидер сообщества «Росмолодёжь.Предпринимай» по Псковской области и команды;

Кристина Шаинидзе — председатель молодежного комитета «Опора России»;

Екатерина Федорова — ведущий специалист Центра поддержки предпринимательства АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области»;

Ольга Егорова — специалист Центра поддержки предпринимательства АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области».

В рамках слёта для молодых людей организовали визионерские лекции, мастер-классы и панельные дискуссии с участием экспертов из разных отраслей. Особое внимание уделили вопросам развития молодежного предпринимательства, инновациям в образовании, социальной активности и патриотизму.

«Эти три дня были очень насыщенными и вдохновляющими: мы обсуждали новые проекты, делились опытом, искали пути, как продвигать по‑настоящему важные идеи. Особенно запомнились специализированные сессии, где каждый мог найти что‑то для себя, прокачать навыки и наметить вектор личного и профессионального роста. Такие мероприятия невероятно заряжают!» – поделилась председатель молодежного комитета «Опора России» Кристина Шаинидзе.

Участники побывали в технопарке «Сколково», узнали о его инфраструктуре и сервисах фонда «Сколково». Также они познакомились с практиками региональных операторов фонда по поддержке молодёжного технологического предпринимательства.

Заключительным аккордом слёта стало вручение наград выдающимся молодым лидерам в рамках церемонии награждения победителей и призеров всероссийской премии «Молодой предприниматель России».