Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний корпоратив
Завершается строительство «Надвратного дома»
Работа в «Россети Северо-Запад»
Альфа-Банк поддержал «Серебряный старт» в Пскове
где подают лучший завтрак
«Культурный код» крылатые выражения
Атлас здоровья ЛОНГРИД
ESG-активность на Некрасова
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
Дорогу педагогу
вопросы о муниципальной реформе
история буквы «Ё»
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Город Рождества
 
 
 
ещё Экономика 21.11.2025 13:420 Годовая инфляция в Псковской области в октябре замедлилась и составила почти 9% 24.11.2025 17:230 Налоговая приглашает псковичей на семинар о применении контрольно-кассовой техники 24.11.2025 17:130 Делегация Псковской области представила регион на слёте молодых предпринимателей 24.11.2025 14:040 Оборот крупных и средних организаций Великих Лук за девять месяцев составил 165,6 млрд рублей 24.11.2025 13:392 Полномочный представитель президента отметил значимость псковского завода «АВАР» 24.11.2025 12:510 Рост наличных в обращении подскочил в пять раз за последние месяцы
 
 
 
Самое популярное 21.11.2025 21:004 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 23.11.2025 19:001 Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая 18.11.2025 20:030 Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Делегация Псковской области представила регион на слёте молодых предпринимателей

24.11.2025 17:13|ПсковКомментариев: 0

Делегация Псковской области представила регион на всероссийском слёте региональных команд «Росмолодёжь.Предпринимай» «Национальная экосистема молодежного предпринимательства», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.


Фото здесь и далее: Центр молодежи и общественных инициатив

В Москве прошёл всероссийский слёт молодых предпринимателей, который собрал более 1500 участников из всех регионов страны. Мероприятие прошло на площадке Plaza Garden Moscow WTC и включало насыщенную деловую программу.

Участниками от Псковской области стали:

  • Анастасия Чугунова — лидер сообщества «Росмолодёжь.Предпринимай» по Псковской области и команды;
  • Кристина Шаинидзе — председатель молодежного комитета «Опора России»;
  • Екатерина Федорова — ведущий специалист Центра поддержки предпринимательства АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области»;
  • Ольга Егорова — специалист Центра поддержки предпринимательства АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области».
 
 

В рамках слёта для молодых людей организовали визионерские лекции, мастер-классы и панельные дискуссии с участием экспертов из разных отраслей. Особое внимание уделили вопросам развития молодежного предпринимательства, инновациям в образовании, социальной активности и патриотизму.

«Эти три дня были очень насыщенными и вдохновляющими: мы обсуждали новые проекты, делились опытом, искали пути, как продвигать по‑настоящему важные идеи. Особенно запомнились специализированные сессии, где каждый мог найти что‑то для себя, прокачать навыки и наметить вектор личного и профессионального роста. Такие мероприятия невероятно заряжают!» – поделилась председатель молодежного комитета «Опора России» Кристина Шаинидзе.

Участники побывали в технопарке «Сколково», узнали о его инфраструктуре и сервисах фонда «Сколково». Также они познакомились с практиками региональных операторов фонда по поддержке молодёжного технологического предпринимательства.

Заключительным аккордом слёта стало вручение наград выдающимся молодым лидерам в рамках церемонии награждения победителей и призеров всероссийской премии «Молодой предприниматель России».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 174 человека
24.11.2025, 17:510 Молодёжный центр Псковской епархии «Трилучье» отметит первый день рождения 24.11.2025, 17:460 Елочные базары начнут работу в Пскове 15 декабря 24.11.2025, 17:420 Рейтингомер: бузина Михайлова, укрепление Машкарина и приговор Камалягину* 24.11.2025, 17:350 Движение на перекрестке улиц Народной и Люксембург в Пскове затруднено из-за несостоявшегося ДТП
24.11.2025, 17:290 Таксистам могут разрешить работать на личных автомобилях 24.11.2025, 17:280 «Лаборатория Касперского» защитит клиентов Т1 Облако от DDoS-атак 24.11.2025, 17:250 Около 8 тысяч пассажиров перевезли поезда между Псковской областью и белорусской Алёщей 24.11.2025, 17:230 Налоговая приглашает псковичей на семинар о применении контрольно-кассовой техники
24.11.2025, 17:220 Реплика Константина Калиниченко: Ж*па есть, а слова нет 24.11.2025, 17:200 В Пскове выявили семерых бывших мигрантов, скрывавшихся от воинской службы 24.11.2025, 17:130 Делегация Псковской области представила регион на слёте молодых предпринимателей 24.11.2025, 17:030 «Деловой полдень»: Тренды современной косметологии. ВИДЕО
24.11.2025, 17:000 Соревнования по многоборью прошли в спортклубах «С-фитнес Псков» и «Супер фитнес Псков» 24.11.2025, 16:490 В Пскове пройдёт мастер-класс по созданию игрушек для собак из приюта 24.11.2025, 16:490 Росгвардия изъяла 21 единицу оружия и 391 боеприпас в Псковской области 24.11.2025, 16:480 Первый всероссийский форум молодых парламентариев прошёл с участием представителя Молодёжного парламента при ПОСД
24.11.2025, 16:400 Три несложных шага для преодоления «зубного страха» назвали псковичам 24.11.2025, 16:310 В музее рассказали о происхождении строительного материала Изборской крепости 24.11.2025, 16:250 Школьник из Великих Лук победил во всероссийском конкурсе «Памяти Героев верны!» 24.11.2025, 16:190 В Госдуме разработали меры для предотвращения сделок по «схеме Долиной»
24.11.2025, 16:160 Решение сэкономить на ремонте обернулось для великолучанки встречей с приставами 24.11.2025, 15:560 «Витязь» стал лучшим на чемпионате и первенстве Великих Лук по кикбоксингу 24.11.2025, 15:440 «Дневной дозор»: Почему Псковская область теряет позиции в рейтинге регионов по приверженности ЗОЖ? 24.11.2025, 15:390 Митрополит Матфей обсудил возможность благоустройства территорий у храмов по федеральному проекту 
24.11.2025, 15:370 Музей-заповедник «Изборск» приглашает провести день в одном из красивейших мест Псковщины 24.11.2025, 15:340 Псковская делегация посетила витебские колледжи и обсудила сотрудничество  24.11.2025, 15:230 Замену трубы производят на улице Льва Толстого в Новоржеве 24.11.2025, 15:060 Мокрый снег и до -5 градусов прогнозируют в Псковской области 25 ноября
24.11.2025, 15:050 Однополосное движение введут в районе лицея №22 в Пскове до конца года 24.11.2025, 15:020 Для строительства школы в Себеже не нашли подрядчика 24.11.2025, 14:510 Отмечайте День матери ярко на семейной пиратской вечеринке в «СтругановЪ» 24.11.2025, 14:470 Шесть классов в школах Пскова закрыты на карантин
24.11.2025, 14:380 Мать четверых детей завоевала титул «Миссис Псков-2025» 24.11.2025, 14:360 Фотофакт: Барсик-судья вернулся на свой постамент в Пскове 24.11.2025, 14:332 Слово «ж*па» признали нецензурным в России 24.11.2025, 14:240 В конкурсную программу IV фестиваля «Пушкин. Михайловское» вошли почти сорок анимационных фильмов
24.11.2025, 14:200 Юный таврелист из Псковской области одержал 11 побед на Кубке Смоленска 24.11.2025, 14:150 Компенсацию хотят взыскать с подрядчика, установившего общественный туалет в Пскове 24.11.2025, 14:070 Как изменилась жизнь: псковичам предлагают оценить эффективность нацпроектов 24.11.2025, 14:040 Оборот крупных и средних организаций Великих Лук за девять месяцев составил 165,6 млрд рублей
24.11.2025, 13:440 Воспитанницы псковской «Бригантины» выиграли Кубок по волейболу в Карелии 24.11.2025, 13:392 Полномочный представитель президента отметил значимость псковского завода «АВАР» 24.11.2025, 13:300 Выставка фотографий изборского художника «Хранитель времени» откроется 28 ноября 24.11.2025, 13:210 Митрополит Матфей удостоен ордена Сергия Радонежского II степени
24.11.2025, 13:150 Женщины впервые участвовали в Кубке Псковской области по гиревому спорту 24.11.2025, 13:060 Певец Акмаль даст сольный концерт в Пскове: остались последние билеты 24.11.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Надо ли запрещать вейпы и как вернуть доверие к депутатам? 24.11.2025, 13:000 Здание бывшей типографии в Новоржеве продают за 1 рубль
24.11.2025, 12:560 ТОС обустроил пляж с зоной отдыха в псковской деревне Голубово 24.11.2025, 12:540 Пыталовец предстанет перед судом за удар тарелкой по голове знакомого 24.11.2025, 12:510 Рост наличных в обращении подскочил в пять раз за последние месяцы 24.11.2025, 12:500 «Постскриптум»: Надо ли запрещать вейпы и как вернуть доверие к депутатам?
24.11.2025, 12:430 «Придумано и сделано в России»: табурет «Клубок» 24.11.2025, 12:380 86 жилых домов ввели в эксплуатацию в Великих Луках за девять месяцев 24.11.2025, 12:350 Стартовала научная конференция «Земля Псковская, древняя и современная» 24.11.2025, 12:280 Предновогодние корпоративы в гостинично-ресторанном комплексе «ПушкинЪ»
24.11.2025, 12:220 Hyundai и Chery изъяли у водителей за нетрезвую езду по псковским дорогам 24.11.2025, 12:120 Выходной день объявили на нескольких объектах псковского музея 24 ноября 24.11.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция проекта «Деловой полдень» 24.11.2025, 12:020 Фотофакт: Рождественскую инсталляцию установили в центре Пскова
24.11.2025, 11:560 Николай Козловский озвучил среднюю зарплату великолучан 24.11.2025, 11:440 «Прямая линия» с губернатором Михаилом Ведерниковым пройдет 3 декабря 24.11.2025, 11:330 Touareg столкнулся с трактором на перекрёстке улиц Рокоссовского и Байкова в Пскове  24.11.2025, 11:320 Наладчик станков ЗАО «ЗЭТО» Сергей Березин станет героем программы «Люди труда»
24.11.2025, 11:130 Юрий Сорокин, Елена Лунгу и Ирина Толмачёва примут граждан на последней неделе ноября 24.11.2025, 11:060 На издание опочецкого тома книги «Солдаты Победы» могут выделить 1,2 млн рублей 24.11.2025, 10:510 Жилой дом горел в порховской деревне Уда 24.11.2025, 10:450 «Деловой полдень»: Тренды современной косметологии 
24.11.2025, 10:420 Нескольких автолюбителей оштрафуют за парковку на зеленой зоне в Пскове 24.11.2025, 10:350 Балкон загорелся на улице Балтийской в псковской деревне Борисовичи 24.11.2025, 10:240 Коммунальные службы Великих Лук перешли в усиленный режим работы из-за снегопада 24.11.2025, 10:200 Жилой дом горел на улице Ветеранов в Опочке
24.11.2025, 10:160 Антон Мороз проведет в Пскове личный прием граждан 27 ноября 24.11.2025, 10:001 Опухоль мозга выявили у псковички после лечения рака молочной железы 24.11.2025, 09:440 Нотариусов с 24 ноября обязали сообщать наследникам о долгах умершего 24.11.2025, 09:310 Какой будет геомагнитная обстановка на Земле, рассказали ученые
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru