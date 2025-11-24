Экономика

Из агрономов в фермеры

Наталья Шарпалова — победитель грантового конкурса «Агростартап». Но начинающим аграрием ее назвать сложно, хоть своим фермерским хозяйством женщина обзавелась недавно. В сельскохозяйственной отрасли Наталья уже 27 лет: агроном по образованию, она занималась научной деятельностью, помогала успешно реализовывать проекты другим, а несколько лет назад сама решила «уйти в бизнес» и на двух гектарах в Печорском районе заложила питомник саженцев яблони и смородины.

О том, какие сорта приносят прибыль, сложно ли управлять трактором и кто помогает в нелегком сельскохозяйственном труде, фермер рассказала Псковской Ленте Новостей.

О работе на земле уроженка Печор Наталья Шарпалова в детстве не думала. Но так получилось, что после окончания школы выбрала именно аграрное образование. «Когда после школы выбирали, куда поступать, подруга предложила сельскохозяйственный колледж в Тверской области. Взяли и поехали туда», - вспоминает Наталья Шарпалова.

Дипломированным специалистом девушка вернулась в Печорский район и устроилась в семенную инспекцию. «Сейчас эта организация называется Россельхозцентр. Там я работала с конца 90-х по 2004 год и заочно училась в университете в Москве. Потом был Научно-исследовательский институт сельского хозяйства в Родине, до 2011 года занималась селекцией льна-долгунца. Затем была ведущим специалистом по фитомониторингу на Станции защиты растений», - рассказывает она.

Научная деятельность настолько захватила специалиста, что она закончила аспирантуру Великолукской сельхозакадемии по направлению защиты растений. Помимо научной работы, была и практическая деятельность по закладке ягодной плантации в Порховском районе. И позже муниципальная служба в Администрации Печорского района. Таким образом, прежде чем самой стать фермером, Наталья прошла долгий путь работы в аграрной сфере, а также на государственных должностях, связанных с сельским хозяйством.

Перспективные саженцы

В прошлом году женщина решила открыть свой бизнес-проект. «В 2023 году я уволилась из администрации, оформила ИП и в 2024 году подала заявку на получение гранта», - говорит она. Проект начинающего фермера — «Развитие крестьянско-фермерского хозяйства по направлению выращивания посадочного материала и плодовой продукции культуры яблоня».

По словам Натальи, выращивание посадочного материала - достаточно перспективный рынок: «Я решила выращивать саженцы не потому, что мне очень нравятся яблони или черная смородина, а потому что это реально можно продать. На настоящий момент у меня уже есть заказы на два года вперед». Параллельно на участке ведутся работы по культуртехнике. «Землю надо расчистить, прежде чем приступать к масштабной посадке. Вырубаем кустарник, улучшаем мелиорационную сеть, потому что она вся заросла», - поясняет она.

Для обработки земли и расширения бизнеса нужна была техника. Поэтому фермер обратилась за господдержкой. «Агростартап - это достаточно серьезный конкурс. Хоть он и предназначен для «начинающих», но ты должен иметь достаточно серьёзный багаж, как по материальному обеспечению, так и по опыту, образованию. Я подходила по всем критериям: есть и своя земля, и свой трактор, и образование, и опыт», - отмечает она.

На средства гранта фермер приобрела технику: два трактора, опрыскиватель, плуг. «Взяла только то, что мне нужно для масштабных работ. Потому что такие работы с учетом агротехнических сроков их выполнения требуют достаточно скорректированного и быстрого движения» - говорит она.

Не подарок, а ответственность

Согласно условиям соглашения по государственной поддержке , фермер наняла для работы в питомнике двух сотрудников. «Подобрать работников было очень сложно, потому что важны три момента: аккуратность выполнения поставленных задач, порядок на рабочем месте и исполнительская дисциплина. Но таких людей я нашла», - говорит она. При этом Наталья отмечает, что четко понимает «весь груз ответственности за государственные деньги». «Я не рассматривала грант как подарок. Это обязательство, которое нужно исполнять. Это ответственность прежде всего», - считает Наталья.

Чтобы добиться результата, работать нужно ежедневно — иногда даже за рулем трактора. «Агроном должен рационально планировать, организовывать и контролировать качество выполнения поставленных задач. Очень много моментов, которые нужно учитывать, в сельском хозяйстве любая мелочь может быть решающим фактором в получении положительного результата», - считает она.

В питомнике фермера выращиваются так называемые товарные сорта яблонь. «Есть определенный перечень сортов, которые закладывают производители. К основным осенне-зимним сортам относятся: «Белорусское сладкое», «Хоней Крисп», «Имрус», «Антоновка». Ты знаешь, что 100% реализуешь эти саженцы, потому что эти сорта востребованы», - поясняет она.

«Куда продавать» - для фермера не проблема. «Рынок посадочного материала — объемный и открытый. На агросервере есть мои объявления. В прошлом году саженцы смородины возила в Волгоград. Сегодня большой спрос на смородину. Сейчас у меня питомник на 30 тысяч саженцев яблони и на следующий год будет заложен питомник на 70 тысяч саженцев смородины», - сообщает фермер. Еще в планах — расширять перечень сортов яблони, смородины. Потому что у разных клиентов разные потребности: кому-то нужна десертная ягода с ручным сбором в красивую упаковку, кому-то - ягода на переработку», - говорит она.

А как же огромные фруктовые сады? Параллельно с развитием направления посадочного материала будет развиваться и это направление. Первая закладка яблоневого сада планируется на следующий год. Но это будет уже другая история.

Светлана Синцова

Фото Натальи Шарпаловой